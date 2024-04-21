«Пари НН» — «Динамо»: Тюкавин открыл счет

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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет в матче 25-го тура РПЛ против «Пари НН» — 1:0.

21-летний футболист отличился на 31-й минуте встречи, отправив мяч в дальний угол после подачи Хорхе Карраскаля.

Игра проходит в Нижнем Новгороде. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Динамо».