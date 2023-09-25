Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:24

Гришин: «ЦСКА сможет начать играть в другую игру, когда основные защитники вернутся в обойму»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник ЦСКА и экс-тренер армейской молодежной команды Александр Гришин предположил, почему московская команда много пропускает в последних матчах и не может победить.

«Рассчитывали в начале сезона, что основными игроками обороны ЦСКА будут Роша, Мойзес и Дивеев. Но и в матче с «Ростовом», и в других играх оборона не смогла выйти в оптимальном составе. У Мойзеса травма, Дивеев надолго выбыл, Роша красную получил. Если один игрок выпадает из состава команды, то это уже проблема, а если три, и это ведущие футболисты обороны, то мы видим такой результат. В защите играют не профильные игроки. Но тренер выбирает тех, кто лучше, ребят, которые находятся в игровом тонусе. Когда основные защитники вернутся в обойму ЦСКА, то будет стабильнее в обороне и намного спокойнее. Тогда армейцы начнут играть в другую игру», — цитирует Гришина Metaratings.ru.

ЦСКА с 13 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре РПЛ армейцы на своем поле примут «Балтику». Матч пройдет 30 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-igra-u-cska-naladitsya-kogda-osnovnye-zashitniki-vernutsya-v-oboimu-288131/
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
0
Читайте также
Лайшев: «Любим Валиеву, но вряд ли дождемся справедливого решения CAS»
Украинские фигуристы отказались поздравлять грузинскую пару на награждении юниорского «Гран-при»
Умер экономист Евгений Ясин
Пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году могут проиндексировать на 7,5%
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локо», «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Медведев назвал околесицей новость о серьезном разговоре с игроками «Зенита» после поражения от «Локомотива»
Горшков считает, что у «Зенита» были проблемы с мотивацией в матче с «Локомотивом»
Круговой — о матче с «Локомотивом»: «Было много моментов, где судья и угловой не поставил, и штрафной»
Агент: «Личка дает Карраскалю почувствовать, что он важен»
Колосков назвал «Локомотив» одной из самых российских команд в РПЛ на сегодняшний день
Соболев прокомментировал результативную передачу на Бонгонда в матче с «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Круговой — о матче с «Локомотивом»: «Было много моментов, где судья и угловой не поставил, и штрафной»

Горшков считает, что у «Зенита» были проблемы с мотивацией в матче с «Локомотивом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости