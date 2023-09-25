Круговой — о матче с «Локомотивом»: «Было много моментов, где судья и угловой не поставил, и штрафной»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о поражении команды от «Локомотива» в матче 9-го тура РПЛ (1:2).

Железнодорожники впервые с 2017 года одержали выездную победу над сине-бело-голубыми.

«В конце уже, когда начали проигрывать, совершенно ничего не смогли создать, потому что отказались от своей игры и перестали контролировать мяч. Просто начали бить вперед на высоких защитников и проигрывали борьбу. Особо даже и моментов не было, чтобы забить и сравнять счет в конце», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кругового.

Также он поделился мнением о судействе в этой встрече.

«Есть тот, кто разбирается в этих моментах. Я считаю, что было много моментов, где он и угловой не поставил, и штрафной не поставил. И в одну, и в другую сторону», — добавил футболист.

«Зенит» с 17 очками расположился на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 15 очками занимает 6-е место. 30 сентября петербуржцы сыграют против «Оренбурга» в рамках 10-го тура РПЛ, железнодорожники встретятся с «Пари НН».

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 5 матчей за петербургскую команду в РПЛ и не отметился результативными действиями.