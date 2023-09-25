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Сегодня, 14:53

Круговой — о матче с «Локомотивом»: «Было много моментов, где судья и угловой не поставил, и штрафной»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о поражении команды от «Локомотива» в матче 9-го тура РПЛ (1:2).

Железнодорожники впервые с 2017 года одержали выездную победу над сине-бело-голубыми. 

«В конце уже, когда начали проигрывать, совершенно ничего не смогли создать, потому что отказались от своей игры и перестали контролировать мяч. Просто начали бить вперед на высоких защитников и проигрывали борьбу. Особо даже и моментов не было, чтобы забить и сравнять счет в конце», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кругового.

Также он поделился мнением о судействе в этой встрече.

«Есть тот, кто разбирается в этих моментах. Я считаю, что было много моментов, где он и угловой не поставил, и штрафной не поставил. И в одну, и в другую сторону», — добавил футболист.

«Зенит» с 17 очками расположился на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 15 очками занимает 6-е место. 30 сентября петербуржцы сыграют против «Оренбурга» в рамках 10-го тура РПЛ, железнодорожники встретятся с «Пари НН».

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 5 матчей за петербургскую команду в РПЛ и не отметился результативными действиями. 

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/krugovoy-o-porazhenii-zenita-ot-lokomotiva-bylo-mnogo-momentov-gde-sudya-i-uglovoy-ne-postavil-i-sht
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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