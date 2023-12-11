Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:42

Гришин — о победе «Краснодара» над ЦСКА: «Сыграло тренерское решение Ивича»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о матче 18-го тура РПЛ между армейцами и «Краснодаром» (0:1).

«Игра получилось хорошей. ЦСКА в первом тайме владел преимуществом, во втором «Краснодар» перевернул игру и перехватил инициативу. Если смотреть объективно, то во втором тайме «Краснодар» был лучше ЦСКА. Опасных моментов было немного, но вот этот угловой на последних минутах, вышел хороший розыгрыш, классный удар Кривцова. Игра вышла отличной, динамичной, практически без центра поля и очень порадовала посещаемость и атмосфера на стадионе. Думаю, игра шла к логическому завершению, к ничьей. С другой стороны, Ивич сделал три замены — и это тренерское решение сыграло. В случае с ЦСКА, то мы можем только гадать, получилось бы или нет. Как тренеры решили, так оно и сработало», — приводит слова тренера академии ЦСКА Metaratings.ru.

Также Гришин высказался о возможном усилении красно-синих в зимнее трансферное окно.

«Нужен опорный полузащитник. Надо брать мощного футболиста разрушительного плана. Дивеев должен поправиться. ЦСКА-то неплохо укомплектован, просто проблема была в том, что линия обороны выпадала. Мы не видели, чтобы ЦСКА играл одной линией обороны на протяжении нескольких матчей подряд. В схеме с пятью защитниками сыгранность и подстраховка особенно важна. Из-за этого ЦСКА во многом недобрал очков, пропуская практически в каждом матче», — подчеркнул специалист.

После 18 туров ЦСКА с 28 очками находится на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 38 баллами лидирует в чемпионате России.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
Владимир Ивич
0
Читайте также
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
Посла Дании Хеннингсена вызвали в МИД РФ из-за его высказываний
Польский премьер предостерег Брюссель от разрушающих Евросоюз решений
В Москве автомобиль упал с четвертого этажа автостоянки
В Москве начали серийно производить материнские платы на российских процессорах
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Рейтинг игроков РПЛ: кто стал лучшим к зимней паузе?
Яхимович назвал трендом судейство против «Динамо»: «Кому-то не нравится видеть бело-голубых на верхних строчках таблицы?»
Кто будет чемпионом — снова «Зенит»? Впервые «Краснодар»? Спустя почти полвека — «Динамо»?
Тренировал Головина, вывел Испанию на Евро и рассорился с Луисом Энрике. «Сочи» приглашает Морено
Галактионов вызван на заседание КДК за использование рации для связи с помощником во время дисквалификации
Орлов объяснил, в чем «Краснодар» превзошел «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Спартака» Малышев — о развитии инфраструктуры: «Есть опасения, что стадион не выдержит крышу»

Горшков надеется, что Осинькин продолжит работу в «Крыльях Советов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости