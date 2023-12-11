Горшков надеется, что Осинькин продолжит работу в «Крыльях Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился мнением о главном тренере самарской команды Игоре Осинькине.

«Я очень надеюсь, что он будет продолжать свою работу в «Крыльях». Знаю, у него большие амбиции. Хотелось бы, что он был в Самаре и, конечно, поднимал наш клуб наверх. Желаю, чтобы все задуманное им сбывалось. И в том месте, где он будет, пусть выигрывает каждый матч. Буду очень рад за него», — приводит слова Горшкова Sport24.

Ранее 58-летний Осинькин, тренирующий «Крылья Советов» с лета 2020 года, заявил, что готов очень долго работать в Самаре.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.