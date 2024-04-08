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Юран о словах после игры с «Краснодаром»: «Сказал «опоссумы». Этот зверек притворяется мертвым, когда боится»

Руслан Минаев
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Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал свое поведение в матче с «Краснодаром» (3:4) в 23-м туре РПЛ.

После игры тренер, находясь в подтрибунном помещении, раскритиковал судей встречи, используя нецензурные выражения.

«В подтрибунке я сказал «опоссумы». Это хороший зверек. Он, когда боится, даже мертвым притворяется. А я как охотник, люблю такие моменты смотреть. Водятся в Латинской Америке: Бразилии и Аргентине. Когда мамонты ходили, опоссумы уже были», — сказал Юран в интервью на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

Специалист добавил, что приносит извинения за нецензурные выражения в подтрибунном помещении.

«Никак не могу отучиться. Честно, борюсь. Иногда выскакивает. Но я обязательно поправку сделаю», — отметил Юран.

Тренер также отметил, что не понимает приглашения на КДК РФС, так как, по его словам, после матча он обращался не к судьям.

В понедельник, 8 апреля, председатель КДК Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет рассмотрит поведение Сергея Юрана после матча с «Краснодаром».

«Пари НН» за 22 матча набрал 28 очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Коммент.Шоу
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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ЦСКА – Факел
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Ахмат – Локомотив
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