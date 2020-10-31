«Готовились непосредственно к «Спартаку». Мамаев — о тактике в матче против красно-белых
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев стал автором победного гола в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0).
— Готовились непосредственно к «Спартаку», — сказал Мамаев в эфире «Матч Премьер». — Пришлось даже изменить выдвижение в прессинг. Если не накрывать их, то они спокойно выходят в атаку. Нужно было не давать им спокойно развивать атаки. Думаю, у нас получилось.
На второй тайм выходили с тем же настроем. Может быть, чуть подустали после первого тайма. От этого невынужденные ошибки пошли, что привело к потере контроля мяча. «Спартак» прижал нас после этого.
У «Спартака» очень мощная группа атаки, очень результативная. Это была наша главная проблема. Нужно было не давать им пространства.
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