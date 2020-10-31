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«Готовились непосредственно к «Спартаку». Мамаев — о тактике в матче против красно-белых

18:37
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев стал автором победного гола в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0).

— Готовились непосредственно к «Спартаку», — сказал Мамаев в эфире «Матч Премьер». — Пришлось даже изменить выдвижение в прессинг. Если не накрывать их, то они спокойно выходят в атаку. Нужно было не давать им спокойно развивать атаки. Думаю, у нас получилось.

На второй тайм выходили с тем же настроем. Может быть, чуть подустали после первого тайма. От этого невынужденные ошибки пошли, что привело к потере контроля мяча. «Спартак» прижал нас после этого.

У «Спартака» очень мощная группа атаки, очень результативная. Это была наша главная проблема. Нужно было не давать им пространства.

Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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