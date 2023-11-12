Горшков заявил, что матч «Зенита» с «Краснодаром» получился неинтересным

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков рассказал, что думает о матче питерцев с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

«Игра получилась не очень яркой. Команды боялись проиграть, не было скоростей. В первом тайме только «Краснодар» создал пару острых моментов, а у «Зенита» их не было. Результат закономерен, но матч получился неинтересным. Команды не хотели рисковать, поэтому такой счет», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, опережая «Зенит» на 2 очка.