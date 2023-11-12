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Сегодня, 21:17

Горшков заявил, что матч «Зенита» с «Краснодаром» получился неинтересным

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков рассказал, что думает о матче питерцев с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

«Игра получилась не очень яркой. Команды боялись проиграть, не было скоростей. В первом тайме только «Краснодар» создал пару острых моментов, а у «Зенита» их не было. Результат закономерен, но матч получился неинтересным. Команды не хотели рисковать, поэтому такой счет», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, опережая «Зенит» на 2 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gorshkov-zenit-i-krasnodar-boyalis-proigrat-match-poluchilsya-neinteresny-m/
Александр Горшков (футбол)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 0 : 2
12.11 19:30
Спартак – Ростов
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