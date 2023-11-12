Голы Игнатова и Промеса принесли «Спартаку» победу над «Ростовом»

«Спартак» дома обыграл «Ростов» в матче 15-го тура чемпионата России — 2:1. Встреча прошла на «Открытие Банк Арене».

Первый гол в матче забил полузащитник красно-белых Михаил Игнатов на 4-й минуте. Затем вингер «Спартака» Квинси Промес на 15-й минуте удвоил преимущество команды.

Единственный гол «Ростова» забил защитник Максим Осипенко с пенальти на 81-й минуте. Главный арбитр матча Кирилл Левников назначил 11-метровый удар после того, как мяч попал в руку полузащитнику москвичей Руслану Литвинову.

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. На седьмой строчке находится «Локомотив» с таким же количеством баллов. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).

В следующем туре красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой», а желто-синие 26 ноября примут «Пари НН».