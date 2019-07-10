Гончаренко пригласил журналиста в ЦСКА на должность тренера-аналитика

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пригласил в клуб журналиста Антона Михашенка, который будет работать тренером-аналитиком в московской команде, сообщает Василий Конов в своем Telegram-канале.

Как стало известно "СЭ", Михашенок работал в должности тренера-аналитика у красно-синих весь тренировочный сбор в Австрии, где анализировал спарринги и команды соперников.

14 июля ЦСКА в первом туре чемпионата России сыграет с "Крыльями Советов". Встреча пройдет в Самаре, начало – в 16.30. В прошлом сезоне москвичи заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020