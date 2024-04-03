В «Ростове» рассказали, что планируют продлить контракт с Песьяковым

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поделился мнением о будущем вратаря Сергея Песьякова.

«Мы планируем продлить контракт с Песьяковым», — приводит слова Рыскина Sport24.

Песьяков выступает за «Ростов» с 2017 года. Контракт вратаря рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне 35-летний россиянин провел 21 матч, пропустив 30 мячей и 6 раз сыграв на ноль.