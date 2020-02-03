Гол Силлы принес «Оренбургу» победу над «Эсбьергом»

«Оренбург» в товарищеском матче на сборе в Турции обыграл датский «Эсбьерг» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету новичка клуба Мамаду Силлы.

Товарищеские матчи. Клубы

«Эсбьерг» — «Оренбург» — 0:1 (0:0)

Гол: Силла, 47.

«Оренбург»: Климович, Сиваков (Готлиб, 60), Малых (Лапшов, 60), Шахов (Кулишев, 60), Зотов (Куат, 60), Радакович (Аюпов, 60), Мишкич (Липовой, 60), Рикарду Алвеш (Шкофлек, 60), Рогич (Черных, 60), Деспотович (Чуканов, 60), Силла (Фамейе, 60).

Предупреждение: Шахов, 6.

3 февраля. Белек. Стадион «Глория Спорт Арена».