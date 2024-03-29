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Сегодня, 18:40

Силкин заявил, что уход Паршивлюка не будет потерей для «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями о будущем крайнего защитника бело-голубых Сергея Паршивлюка.

«Трудно говорить, заслуживает ли Паршивлюк продления контракта с «Динамо». Это надо спрашивать у тренера, рассчитывает ли он на него. Да, Сергей — один из лидеров, но он не все матчи играет. К этому-то как относиться? Не знаю, хороший ли он игрок для ротации. Думаю, если Паршивлюк уйдет, то это не будет потерей. В основном составе же он не играет. Это не тот футболист, без которого нельзя представить «Динамо», например, как без Тюкавина. Но если тренер скажет, что Паршивлюк нужен, то его продлят, а если не скажет, то не будут», — цитирует Силкина Legalbet.

Паршивлюк выступает за «Динамо» с 2019 года. В этом сезоне 35-летний защитник провел 15 матчей за московскую команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: Legalbet
Сергей Паршивлюк
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

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