Тренер «Краснодара» Мусаев: «Капитаном команды будет Джон Кордоба»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, кому достанется капитанская повязка после ухода из команды полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Капитаном команды будет Джон Кордоба. Вице-капитаны — Стас Агкацев, Никита Кривцов и Витор Тормена. В принципе, это все логично. В прошлом году Стас и Джон были вице-капитанами. Сейчас Эдик [Сперцян] ушел. Более старший товарищ, Джон Кордоба, будет капитаном, Стас — вице-капитаном», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» обыграл на выезде «Рубин» со счетом 3:1. Во 2-м туре «быки» 2 августа у себя дома встретятся с воронежским «Факелом».