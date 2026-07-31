Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, когда нападающий Кордоба вернется в команду после травмы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, когда нападающий Джон Кордоба присоединится к команде после травмы, полученной на ЧМ-2026 в составе сборной Колумбии.

«Джон проходит сейчас восстановление в Барселоне, где делает все необходимое, чтобы вернуться после травмы. С первого по десятое августа он приедет в Краснодар на заключительную часть подготовки, пройдет определенные тесты, МРТ. Чуть-чуть дата может двигаться, но вот в этих числах он будет уже с нами», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» обыграл на выезде «Рубин» со счетом 3:1. Во 2-м туре «быки» 2 августа у себя дома встретятся с воронежским «Факелом».