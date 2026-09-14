Агент Жиго заявил, что игрок готов рассмотреть возвращение в Россию

Агент защитника «Лацио» Самуэля Жиго Мохаммед Беншенафи в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«На данный момент мы не получали предложений от российских клубов. Но Самуэль готов рассмотреть вариант с возвращением в Россию. Он открыт к диалогу», — сказал Беншенафи «СЭ».

Последним клубом Жиго был «Лацио». 32-летний француз в прошлом сезоне не провел ни одного матча в официальных турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.