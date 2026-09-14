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«Спартак» вернулся, «Краснодар» затрясло. Каким будет отрыв лидера к паузе в РПЛ?

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Красно-белые, «Динамо» и ЦСКА — в четырех очках от первого места.

В эти выходные было особенно интересно посмотреть, как главные претенденты на титул — по составу, трансферам и игре на старте сезона — отреагируют на неудачи в прошлом туре. Потому что локальные ошибки и даже спады — обязательная программа, а единственное, что в эти моменты важно, — сколько времени уйдет на возврат праймовой формы.

Взять тот же «Зенит»: у меня не возникало сомнений, что, например, провалы с «Родиной» и ЦСКА вообще не показатель кризиса. С командой Сергея Семака такое случается в каждом сезоне — а из топ-2 она не выпадает и на дистанции набирает нужный темп. Победа над «Локомотивом», с одной стороны, это подтвердила. С другой — все же дала повод усомниться, что в этом чемпионате все опять пройдет гладко.

«Зенит» провалил стартовые 45 минут против одного из худших клубов восьми туров. Снова первым пропустил. И начудил с выбором защитника на правом фланге. С ЦСКА там наошибался Волков, против «Локо» — Андраде. При этом после перерыва мы увидели совсем другую команду — по интенсивности, агрессии и осмысленности в атаке. Здесь отметим и того же Андраде — чей гол, впрочем, никак не отменяет провальные действия справа в обороне. А еще, конечно, связку Педро с Луисом Энрике, которые здорово сработали во второй результативной атаке.

Вильмар Барриос, Луис Энрике, Виктор Окишор и&nbsp;Максимилиано Гутьеррес.«Зенит»: тайм пробуждения. «Динамо»: победа от Окишора. ЦСКА: не проигрывает даже в меньшинстве

Но почему для активации такого режима приходится тратить целый тайм — вопрос без ответа, и чем быстрее с ним разберутся в штабе Семака, тем будет лучше. С «Родиной» команда не вышла на второй тайм, с «Локомотивом» — на первый. «Факел» дожала в концовке, а против «Динамо», несмотря на разгром, мягко говоря, не доминировала по игре. Хотя состав — даже без Вендела и Мантуана — вполне позволяет это делать. Пора возвращать форму и настрой, как в первых турах — в Самаре или Оренбурге, где «Зенит» сносил соперника со стартовых минут. Тогда было ощущение тотального превосходства и запаса прочности. Сейчас этого нет, а конкуренты набирают. Правда, не все.

После восьми туров выше «Зенита» сразу три клуба. Самый неожиданный — ЦСКА. Но он ведь правда прибавляет при Дмитрии Игдисамове и с каждым матчем выглядит увереннее и ярче, хотя проблем хватает: с «крестами» вылетели Мойзес и Баринов, травмирован Гайич, нового форварда так и не купили, а Матеус Рейс против «Рубина» больше навредил, чем помог. Но даже в меньшинстве армейцы не проседают: перестраиваются, хорошо смотрятся физически и по-прежнему идут без поражений. А это точно сказывается на психологии и уверенности в себе.

Последний фактор правда важен — посмотрите на раздевалку «Динамо». Таких эмоций, как после победы над «Оренбургом», там не было очень давно. Именно их, есть ощущение, не хватает тому же «Зениту», где победные серии уже не впечатляют лидеров. А таких энергозатратных рывков и ударов, как Окишор, никто не совершал пару сезонов. Здорово, что идеи Сандро Шварца наконец-то заработали — у «Динамо» точно не тот потенциал, чтобы терять команду еще на один сезон.

Это же касается и «Спартака», который неожиданно просел после победы над «Зенитом». Понятно, что без Барко тяжело. Что не хватает первого паса Литвинова, а слева хотелось бы кого-то посильнее Парады. Но, во-первых, у «Ростова» проблемы с составом чуть серьезнее, во-вторых, невозможно претендовать на титул, когда настолько зависишь от одного — пусть и сверхкачественного — игрока. Тем более если есть варианты — например, с переводом Жедсона ближе к атаке.

В воскресенье этот ход сработал так же здорово, как и выбор в пользу Денисова на правом фланге. Именно оттуда пришел первый гол, перечеркнувший очень яркий старт в исполнении «Ростова». Просто пересмотрите тот эпизод: как моментально разобрались с аутом Солари и Денисов, как синхронно выключились Лангович и Семенчук. Все решил один микроэпизод, секунды, благодаря которым «Спартак» перевернул игру, добил поплывшего соперника, забрал победу. И исправился за неудачное начало гораздо быстрее «Зенита».

И намного быстрее «Краснодара».

Даже интересно, какие эмоции испытали красно-белые, узнав на выходе из раздевалки счет первого тайма заключительного матча тура. А после — увидев симуляцию Кордобы. Или спасительный гол Боселли после ошибки вратаря Гудиева, который до этого тащил все, что можно.

«Краснодар» — единственный клуб топ-3, теряющий очки вторую неделю. В Самаре упущена победа после двух голов к 17-й минуте. Теперь с огромным трудом вырвана ничья дома. Когда времени и сил уже почти не оставалось.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo;.Гудиев творил чудеса, но его ошибка помогла «Краснодару» спасти игру

Причем команду Мурада Мусаева не обвинишь в отсутствии мотивации — наоборот, лишние эмоции как будто мешают. Да и по игре к ней все еще минимум вопросов, хотя проблем хватает — одна «десятка» уехала в Саудовскую Аравию, вторая — выбыла из-за обидной и тяжелой травмы. В итоге против «Акрона» в центре поля вышли Черников, Аугусто и Ленини.

Моментов тоже прилично, интенсивность есть. Но при этом непривычно много срывов лидеров (в частности, Кордобы) и общей нервозности.

Ни о каком кризисе после двух подряд провалов, конечно, говорить нельзя. Но теперь нужно четко просчитывать риски: конкуренты приблизились, а через четыре дня — выезд к «Оренбургу». Который по игре впечатляет не меньше, чем «Акрон» — в матче с «Краснодаром».

Каким будет отрыв к трехнедельной паузе на матчи сборных — возможно, главная интрига этой недели.

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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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