Федотов о формуле чемпионства: «Обрастать мощными футболистами — равными игрокам «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о чемпионских амбициях армейцев.

«Обрастать хорошими и мощными футболистами — равными с зенитовскими. Сезон не заканчивается четырьмя турами. На этом этапе нужно показывать стабильные результаты. Для этого нужна обойма футболистов, способная на этой дистанции решать серьезные задачи.

Мы видим «Баварию». У них итак состав очень приличного уровня. Мы просто смотрели матч за Суперкубок. Ну да, что-то не сложилось, но это вопрос «Баварии» — не наш. Но когда на поле появляется Кейн, и мы знаем его качества. Команды не стоят на месте. Они понимают, как только расслабился — тебя съедят», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года. Под его руководством армейцы выиграли Кубок России и стали серебряными призерами РПЛ в сезоне-2022/23.