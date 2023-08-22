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Сегодня, 09:00

Газзаев дал совет Абаскалю: «Ему надо посмотреть матчи «Спартака» Романцева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, что думает о матче 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:3).

— Начнем с главного матча тура. «Зенит» показал свой высокий уровень тактической гибкости. Заслуженная победа гостей.

Не хочется подробно обсуждать тактический план на игру Абаскаля — это внутренняя работа тренера. Хотя, конечно, отсутствие в стартовом составе Бонгонды удивило.

«Спартаку» с такой игрой будет сложно претендовать на высокие места. Нет баланса. Самый красноречивый факт — показатель забитых и пропущенных. 12-10... Ну о чем тут можно говорить? Сейчас в таблице лидируют «Краснодар» и «Урал» — два и три пропущенных мяча соответственно. Все логично.

При довольно эффективной линии атаки (хотя отсутствие Бонгонды для меня не понятно) «Спартак» сильно проседает в обороне, особенно в центральной позиции. Абаскаль хотел удивить Семака новой схемой. Не знаю... В современном футболе уже сложно что-то придумать сверхоригинальное. Результата добиваются команды, чьи тренеры стабилизируют состав и тактическое построение игры. Вот ушел у Семака Малком, он пошел на изменение системы — 5-3-2. Если помните, я вам говорил, что у питерцев есть футболисты, которые могут хорошо вписаться в эту расстановку. Так и получилось. Тренер грамотно расставил своих подопечных, учел их козыри. И «Зенит» от матча к матчу прибавляет.

Гильермо Абаскаль. «Абаскаль все валит на карточку Игнатову... Ребята, вы пропустили 10! Как «Факел». Орлов — о поражении «Спартака»

А в игре «Спартака» многовато эмоций, а вот класса не хватает. В начале сезона многие опять начали петь дифирамбы Абаскалю. Но, как только «Спартак» столкнулся с организованными и дисциплинированными командами, последовали поражения. Сначала от «Урала». Теперь от команды Семака. Два поражения подряд — тревожный звоночек.

Слова Абаскаля о слабом судействе и несправедливом результате? Это популизм. После поражений нужно прежде всего искать причины в себе и в футболистах. Да даже в игроках в меньшей степени. За результат, тактику, комплектование команды отвечает вообще-то тренер.

У меня, например, никаких вопросов к Карасеву не возникло. Честно говоря, я не до конца понял, за что был поставлен пенальти в ворота «Зенита». Мне показалось, что сначала Соболев сыграл рукой. Но тут не буду претендовать на истину. Непростой эпизод. ВАР виднее. Главное, что судьи не испортили игру и не повлияли на результат. В целом Карасев отработал весьма достойно. Пенять на арбитров после матча, в котором «Зенит» был по всем статьям сильнее, неправильно. Просто Абаскалю нужно в себе разобраться. По возможностям «Спартак» не уступает «Зениту». Но счет, как говорится, на табло.

Тактика Семака работает, а замыслы Абаскаля не всегда понятны. Ведь что такое чемпионская игра? Это баланс во всех линиях. Тренеру красно-белых пора бы уже стабилизировать состав, определиться с оптимальными сочетаниями. А все эти эксперименты ни к чему не приведут. Я бы посоветовал Абаскалю перечитать историю «Спартака». В частности, изучить период, когда команду возглавлял Олег Романцев. Пусть почитает, посмотрит нарезки матчей. Это полезно.

Гильермо Абаскаль. «Абаскалю надо разобраться в себе. Его слова о судействе — популизм». Мнение Газзаева
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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