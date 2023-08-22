Федотов о будущем Карраскаля: «Ему дорогу никто не отрезал. Хорхе трудится»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о будущем Хорхе Карраскаля.

Ранее «СЭ» сообщал, что 25-летний колумбиец не позднее среды пройдет медосмотр перед переходом в «Динамо».

«Ему дорогу никто не отрезал. Хорхе трудится. Ему пока не позволяет дискомфорт в мышечной группе находиться в команде и приносить пользу. [Об уходе] это слухи, без них ничего не бывает. Сейчас информация просачивается любая. Друг на друга не так посмотрели, уже столько надумано. Карраскаль тренируется, занимается с тренерами по реабилитации. Пока не может работать в общей группе. Вполне можем его увидеть в ближайшем будущем на футбольном поле», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. За 47 матчей за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.