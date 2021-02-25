Глава РПЛ Прядкин рассказал о финансовой ситуации в «Тамбове»

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о финансовой ситуации в «Тамбове».

— Есть ли у вас уверенность, что проблем с «Тамбовом» не возникнет по ходу второй части сезона?

— Существующая дорожная карта выполняется. РПЛ выделила «Тамбову» средства раньше срока. Мы находимся на постоянной связи с руководством клуба. Как только они будут готовы принять средства, а это связано с дорожной картой, они их получат. Эти средства будут выделены на погашение долгов перед игроками. Они работали, играли и должны получить свои деньги. Как эти деньги будут выплачиваться — вопрос к руководству.

Пока никаких бумаг и сомнений, что они не доиграют сезон, у нас нет. Они сыграли на Кубок, готовятся к игре с «Ротором». Знаю, что они предприняли колоссальные усилия. Деньги готовы, мы лишь ждем, когда их перевести. Они должны быть направлены на погашение долгов.

Напомним, «Тамбов» из-за большой задолженности планировал сняться с чемпионата России, однако в РПЛ заявили, что помогут клубу финансово, чтобы команда доиграла сезон-2020/21. Кроме того, ряд российских клубов отдали свои игроков в аренду «Тамбову» до лета этого года.

(Владислав Зимагулов)