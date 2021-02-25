Промес заявил, что готов выходить на поле в мороз

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, собирается ли он получать российский паспорт.

— В Москве были серьезные морозы до сегодняшнего дня. Не отвыкли от этого? Играть в мороз готовы?

— Никаких проблем. Если поле хорошее, то все будет хорошо. Я прекрасно помню, что такое холод.

Промес вернулся в «Спартак» 24 февраля. Московский клуб заплатит «Аяксу» 8,5 миллионов евро за 29-летнего голландца, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.

(Артем Калинин)