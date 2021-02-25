«Я вернулся, чтобы сделать твою жизнь сложнее». Промес обратился к Дзюбе
16:55
Нападающий «Спартака» Квинси Промес обратился к форварду «Зенита» Артему Дзюбе.
— Одним из первых вас назвал Антохой Дзюба. Что бы вы сказали ему сейчас при встрече? Как-то раз вы обещали выкинуть его из самолета.
— Он для меня хороший парень. Был таким, точнее. В мой первый приход в «Спартак» он много помогал мне, постоянно шутил вместе со мной. Я отдал ему несколько передач. Но потом он ушел в «Зенит», наша дружба закончилась. Что хочу ему передать: я вернулся, чтобы сделать твою жизнь сложнее, — сказал Промес.
29-летний голландец перешел из «Аякса» за 8,5 миллиона евро.
(Артем Калинин)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю