Гладилин: «Атакующая линия «Спартака» и без Николсона выглядит очень прилично»
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на слухи о том, что красно-белые готовы продать форварда Шамара Николсона за 7 миллионов евро.
«Если за него действительно заплатят 7 миллионов евро, то нужно соглашаться. В РПЛ Шамар конкуренцию не выдержал. Соболев играл больше, чем Николсон. По сути он Александру конкуренцию и проиграл, ведь ставить сразу двоих таких крупных форвардов довольно сложно в основу. В «Спартаке» на этой позиции есть молодые ребята-воспитанники, которым нужно дать шанс. Если «Спартак» продаст Шамара, то эти деньги можно потратить на усиление команды, ведь есть слабые места. Это и средняя линия, и линия обороны. А атакующая линия и без Николсона выглядит очень прилично», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.
Николсон выступает за «Спартак» с 2021 года. В минувшем сезоне 26-летний футболист провел 27 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметился 4 голами и 2 результативными передачами.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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