«Фатих Карагюмрюк» рассматривает вариант с подписанием Полоза

Как стало известно «СЭ», турецкий «Фатих Карагюмрюк» рассматривает вариант перехода нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза. На данный момент игрок находится в статусе свободного агента.

Ранее Sport24 сообщил, что игрок попал в сферу интересов нескольких турецких команд.

В минувшем сезоне Дмитрий Полоз принял участие в 30 матчах и забил 9 голов. Последним клубом 31-летнего игрока был «Ростов», который он покинул нынешним летом.