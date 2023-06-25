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Сегодня, 18:58

«Фатих Карагюмрюк» рассматривает вариант с подписанием Полоза

Константин Белов
Корреспондент
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Дмитрий Полоз.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», турецкий «Фатих Карагюмрюк» рассматривает вариант перехода нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза. На данный момент игрок находится в статусе свободного агента.

Ранее Sport24 сообщил, что игрок попал в сферу интересов нескольких турецких команд.

В минувшем сезоне Дмитрий Полоз принял участие в 30 матчах и забил 9 голов. Последним клубом 31-летнего игрока был «Ростов», который он покинул нынешним летом.

Дмитрий Полоз
ФК Ростов
ФК Фатих Карагюмрюк
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