Титов рассказал, почему нынешний «Спартак» слабее команды из 1990-х годов

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов объяснил, почему нынешняя команда красно-белых уступает «Спартаку» образца 1990-х годов.

«Сегодняшний «Спартак» плох тем, что нет преемственности поколений. Кто может нынешним футболистам рассказать каким был тот «Спартак» и в какой футбол он играл? Нет ни одного человека не то, что из 90-х, а даже из 2000-х годов. Максимализм был во всем. Не только на поле, но и в жизни. Слово победа было синонимом всему, что происходило в Тарасовке. Мы, наверное, 250 дней в году проводили именно там — это был наш дом. Нет этого духа, потому что поменялось все: локация, футбол, наставники. Сейчас в Тарасовке играют другие спартаковские команды», — приводит Sport24 слова Титова.

Титов выступал за «Спартак» с 1992 по 2008 год. В составе московской команды он стал шестикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и трехкратным обладателем Кубка чемпионов Содружества.