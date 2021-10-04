Геркус анонсировал назначение хоккейного менеджера Кошкина на пост гендиректора «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назвал имя нового генерального директора «Локомотива».

«Локомотив» на стиле. Продлевают тренера с остающимся годом контракта на три, выписывают первоклассные отступные и спустя четыре месяца увольняют.

Хотя официального объявления все еще нет, что прекрасно.

Вдобавок торгуются по снижению отступных — т. е. «экономят», что еще прекраснее.

Ну и для закрепления успеха увольняют гендиректора Леонченко. «Заодно».

И. о. назначается хоккейный менеджер Николай Кошкин», — написал Геркус в своем Telegram-канале.

Сегодня, 4 октября, появилась информация о том, что Марко Николич может покинуть пост главного тренера «Локомотива». Агент серба отказался комментировать возможную отставку специалиста. Одним из кандидатов на замену Николича был назван бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско.