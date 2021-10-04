Геркус анонсировал назначение хоккейного менеджера Кошкина на пост гендиректора «Локомотива»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назвал имя нового генерального директора «Локомотива».
«Локомотив» на стиле. Продлевают тренера с остающимся годом контракта на три, выписывают первоклассные отступные и спустя четыре месяца увольняют.
Хотя официального объявления все еще нет, что прекрасно.
Вдобавок торгуются по снижению отступных — т. е. «экономят», что еще прекраснее.
Ну и для закрепления успеха увольняют гендиректора Леонченко. «Заодно».
И. о. назначается хоккейный менеджер Николай Кошкин», — написал Геркус в своем Telegram-канале.
Сегодня, 4 октября, появилась информация о том, что Марко Николич может покинуть пост главного тренера «Локомотива». Агент серба отказался комментировать возможную отставку специалиста. Одним из кандидатов на замену Николича был назван бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско.
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