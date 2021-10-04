Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Геркус анонсировал назначение хоккейного менеджера Кошкина на пост гендиректора «Локомотива»

19:43
Теги:

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назвал имя нового генерального директора «Локомотива».

«Локомотив» на стиле. Продлевают тренера с остающимся годом контракта на три, выписывают первоклассные отступные и спустя четыре месяца увольняют.

Хотя официального объявления все еще нет, что прекрасно.

Вдобавок торгуются по снижению отступных — т. е. «экономят», что еще прекраснее.

Ну и для закрепления успеха увольняют гендиректора Леонченко. «Заодно».

И. о. назначается хоккейный менеджер Николай Кошкин», — написал Геркус в своем Telegram-канале.

Сегодня, 4 октября, появилась информация о том, что Марко Николич может покинуть пост главного тренера «Локомотива». Агент серба отказался комментировать возможную отставку специалиста. Одним из кандидатов на замену Николича был назван бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Российские юниоры рвут всех и установят рекорд по представительству в финале. Для ISU это беда?
У Георгия Джикии выявлены два гена ожирения
Учился на русском, защитил кандидатскую в Питере. Кто пытается поменять власть в мировой гимнастике?
«Дал Джону Джонсу по голове и сказал: «Руку дай сюда!» Второй дагестанец в истории UFC
10 актеров, которые сильно похудели
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры
Материалы сюжета: «Локомотив»: Марко Николич — будет ли уволен, кто заменит тренера, кандидаты, результаты матчей в сезоне 2021/22