Девять игроков «Зенита» отправились в сборные

Девять футболистов «Зенита» вызваны в сборные команды, сообщает официальный Telegram-канал клуба. Ранее форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России.

Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Далер Кузяев вместе со сборной России будут готовиться к играм против Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.

Давид Бязров и Евгений Ким в составе юношеской сборной страны примут участие в товарищеском турнире в Хорватии с 6 по 12 октября.

Кирилл Кравцов вместе с молодежной сборной России будет готовиться к играм отборочного цикла Евро-2023 против Северной Ирландии (8 октября, Химки) и Литвы (12 октября, Алитус).

Сердар Азмун получил приглашение в команду Ирана на игры с ОАЭ (7 октября, Дубай) и Южной Кореей (12 октября, Тегеран); Вильмар Барриос — в сборную Колумбии на матчи с Уругваем (8 октября, Монтевидео), Бразилией (11 октября, Барранкилья) и Эквадором (15 октября, Барранкилья).

Все остальные игроки возобновят тренировки в четверг, 7 октября.