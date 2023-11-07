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Сегодня, 21:40

Герасимов: «Все московские клубы «знобит»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Юрий Герасимов объяснил, почему московские клубы отстают от «Краснодара» и «Зенита», лидирующих в РПЛ.

«Зенит» и «Краснодар» сейчас лучше всех по игре. Потому что и «Спартак», и «Динамо», и «Локомотив», все московские клубы «знобит» так, что не знаешь, чего от них ждать. То хороший матч проведут, то провальный. Я думал, «Локомотив» в этом сезоне будет стабильнее, а получилось так, что их тоже «болтает». Пиняев то играет там, то не играет. Команда все время строится», — приводит «РБ Спорт» слова Герасимова.

После 14 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 31 очко. «Зенит» с 29 очками идет вторым. ЦСКА располагается на третьей строчке (24 балла). У «Динамо» 22 очка и пятая строчка, у «Спартака» шестое место (21), у «Локомотива» — седьмое (21).

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gerasimov-vse-moskovskie-kluby-znobit/
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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 12 1 3
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