Шалимов: «Я просто обалдел от перестановок, которые сделал Федотов в матче с «Пари НН»
Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари НН» (3:2). Он признался, что его удивили перестановки, которые сделал во втором тайме главный тренер армейцев Владимир Федотов.
«Вернулся в состав Роша, и заменил он в обороне не Зделара, а Агапова. ЦСКА владел преимуществом, но без обострения, — такое обычно приводит к тому, что команда успокаивается, и следует укол соперника. А во втором тайме я просто обалдел от перестановок, которые сделал Владимир Федотов — ни разу не видел, чтобы он играл в четыре защитника. И тут такой переворот! Убирает Келвена и Мендеса, а выходят Набабкин и Давила. Гайич идет на место правого защитника, Мозес становится левым защитником, в центре Набабкин и Роша, Зделара поднимают выше и тот сразу отдает Файзуллаеву, после прострела которого ЦСКА сравнивает. Обляков остается на своей позиции, Файзуллаев и Давила на флангах. Я просто открыл рот и обалдел. Тут же ЦСКА забивает два гола. У армейцев точно появился запасной вариант на будущее — причем вариант эффективный», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.
ЦСКА на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. «Пари НН» идет на восьмой строчке с 20 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3