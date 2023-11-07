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Шалимов: «Я просто обалдел от перестановок, которые сделал Федотов в матче с «Пари НН»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари НН» (3:2). Он признался, что его удивили перестановки, которые сделал во втором тайме главный тренер армейцев Владимир Федотов.

«Вернулся в состав Роша, и заменил он в обороне не Зделара, а Агапова. ЦСКА владел преимуществом, но без обострения, — такое обычно приводит к тому, что команда успокаивается, и следует укол соперника. А во втором тайме я просто обалдел от перестановок, которые сделал Владимир Федотов — ни разу не видел, чтобы он играл в четыре защитника. И тут такой переворот! Убирает Келвена и Мендеса, а выходят Набабкин и Давила. Гайич идет на место правого защитника, Мозес становится левым защитником, в центре Набабкин и Роша, Зделара поднимают выше и тот сразу отдает Файзуллаеву, после прострела которого ЦСКА сравнивает. Обляков остается на своей позиции, Файзуллаев и Давила на флангах. Я просто открыл рот и обалдел. Тут же ЦСКА забивает два гола. У армейцев точно появился запасной вариант на будущее — причем вариант эффективный», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

ЦСКА на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. «Пари НН» идет на восьмой строчке с 20 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-ya-prosto-obaldel-ot-perestanovok-kotory-e-sdelal-fedotov/
Игорь Шалимов
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ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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В «Чертаново» назвали фамилии игроков академии, которые в будущем могут оказаться в РПЛ

Герасимов: «Все московские клубы «знобит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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