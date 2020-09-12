Георгий Джикия: «Подарок главному тренеру хотим сделать завтра»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия надеется, что в матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА красно-белые смогут преподнести хороший подарок главному тренеру Доменико Тедеско.

— Отдыхать некогда. Всегда приятно играть и побеждать, что мы сделали со сборной, — сказал Джикия в интервью YouTube-каналу «Спартака». — Так что, можно сказать, приятная усталость.

Настроение — бомба. Приятно, что мою работу высоко оценивают. Буду стараться держать планку.

Когда от меня ждать повторения дубля в ворота ЦСКА, как сделал Жиго? Не могу сказать. Главное добиться положительного результата.

Подарок главному тренеру хотим сделать завтра. Сегодня организовали традиционной тоннель. Пару раз в печень пробили неплохо. Все неплохо. Как всегда.