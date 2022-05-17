Газизов: «Уфа» более пяти лет выступает за расширение РПЛ»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением об идее расширения Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
— Вы выступаете за расширение РПЛ. Согласны, что это выглядит, как попытка сохранить «Уфу» в РПЛ?
— В корне не согласен. «Уфа» более пяти лет выступает за расширение РПЛ, и все мои коллеги об этом знают. Мы говорили о необходимости увеличения количества клубов в лиге даже в сезон, когда выступали в еврокубках. Оказавшись в жестком цейтноте летом 2018 года, мы провели 12 игр за 38 календарных дней. Уже тогда было ясно — если мы хотим успешно играть в Европе, нашему чемпионату необходимо расширение. Мы просто не обучены играть в таком плотном режиме.
— Но ведь можно придумать дополнительный турнир, чтобы увеличить количество матчей.
— Мы сейчас говорим исключительно о чемпионате. Мотивация в чемпионате и в дополнительных турнирах разная. Дело не только в количестве игр, но и в невозможности большей части команд нормально планировать свою коммерческую деятельность. Российские клубы часто упрекают в том, что они сидят на бюджетной игле. Но как привлечь дополнительных спонсоров, если четыре из 16 команд в теории могут ежегодно понижаться в классе? Это 25 процентов от общего количества клубов РПЛ, такого нет ни в одной топ-лиге.
В РПЛ много зависит от случая. Сейчас, перед последним туром, шесть клубов борются за выживание. Может с точки зрения интриги это и вызывает интерес, но как этим клубам планировать свою будущую трансферную политику и коммерческую деятельность? Мы постоянно говорим о том, что команда должна зарабатывать сам и ежегодно ведем переговоры с крупными спонсорами, в том числе и иностранными. Но в итоге в переговорах все упирается в то, что РПЛ относится к повышенной группе риска из-за того, что четверть клубов могут понижаться в классе каждый год.
В 30-м туре «Уфа» сыграет с «Рубином». Матч состоится в субботу, 21 мая. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Рубине. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
После 29 туров РПЛ «Уфа» набрала 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Рубин» с 29 баллами располагается на 14-й позиции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0