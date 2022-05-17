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Газизов: «Уфа» более пяти лет выступает за расширение РПЛ»

Газизов заявил, что «Уфа» более пяти лет выступает за расширение РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением об идее расширения Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Вы выступаете за расширение РПЛ. Согласны, что это выглядит, как попытка сохранить «Уфу» в РПЛ?

— В корне не согласен. «Уфа» более пяти лет выступает за расширение РПЛ, и все мои коллеги об этом знают. Мы говорили о необходимости увеличения количества клубов в лиге даже в сезон, когда выступали в еврокубках. Оказавшись в жестком цейтноте летом 2018 года, мы провели 12 игр за 38 календарных дней. Уже тогда было ясно — если мы хотим успешно играть в Европе, нашему чемпионату необходимо расширение. Мы просто не обучены играть в таком плотном режиме.

— Но ведь можно придумать дополнительный турнир, чтобы увеличить количество матчей.

— Мы сейчас говорим исключительно о чемпионате. Мотивация в чемпионате и в дополнительных турнирах разная. Дело не только в количестве игр, но и в невозможности большей части команд нормально планировать свою коммерческую деятельность. Российские клубы часто упрекают в том, что они сидят на бюджетной игле. Но как привлечь дополнительных спонсоров, если четыре из 16 команд в теории могут ежегодно понижаться в классе? Это 25 процентов от общего количества клубов РПЛ, такого нет ни в одной топ-лиге.

В РПЛ много зависит от случая. Сейчас, перед последним туром, шесть клубов борются за выживание. Может с точки зрения интриги это и вызывает интерес, но как этим клубам планировать свою будущую трансферную политику и коммерческую деятельность? Мы постоянно говорим о том, что команда должна зарабатывать сам и ежегодно ведем переговоры с крупными спонсорами, в том числе и иностранными. Но в итоге в переговорах все упирается в то, что РПЛ относится к повышенной группе риска из-за того, что четверть клубов могут понижаться в классе каждый год.

В 30-м туре «Уфа» сыграет с «Рубином». Матч состоится в субботу, 21 мая. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Рубине. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ «Уфа» набрала 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Рубин» с 29 баллами располагается на 14-й позиции.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-17-rpl-novosti-matchi-rasshireniye-ligi-uvelicheniye-chisla-uchastnikov-chempionata-rossii-rfs-novosti-ispolkom-fk-ufa-intervyu-gazizova
Футбол
РПЛ
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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И В Н П +/- О
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
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Рубин – Уфа
 - : -
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