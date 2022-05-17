Газизов: «Уфа» более пяти лет выступает за расширение РПЛ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением об идее расширения Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Вы выступаете за расширение РПЛ. Согласны, что это выглядит, как попытка сохранить «Уфу» в РПЛ?

— В корне не согласен. «Уфа» более пяти лет выступает за расширение РПЛ, и все мои коллеги об этом знают. Мы говорили о необходимости увеличения количества клубов в лиге даже в сезон, когда выступали в еврокубках. Оказавшись в жестком цейтноте летом 2018 года, мы провели 12 игр за 38 календарных дней. Уже тогда было ясно — если мы хотим успешно играть в Европе, нашему чемпионату необходимо расширение. Мы просто не обучены играть в таком плотном режиме.

— Но ведь можно придумать дополнительный турнир, чтобы увеличить количество матчей.

— Мы сейчас говорим исключительно о чемпионате. Мотивация в чемпионате и в дополнительных турнирах разная. Дело не только в количестве игр, но и в невозможности большей части команд нормально планировать свою коммерческую деятельность. Российские клубы часто упрекают в том, что они сидят на бюджетной игле. Но как привлечь дополнительных спонсоров, если четыре из 16 команд в теории могут ежегодно понижаться в классе? Это 25 процентов от общего количества клубов РПЛ, такого нет ни в одной топ-лиге.

В РПЛ много зависит от случая. Сейчас, перед последним туром, шесть клубов борются за выживание. Может с точки зрения интриги это и вызывает интерес, но как этим клубам планировать свою будущую трансферную политику и коммерческую деятельность? Мы постоянно говорим о том, что команда должна зарабатывать сам и ежегодно ведем переговоры с крупными спонсорами, в том числе и иностранными. Но в итоге в переговорах все упирается в то, что РПЛ относится к повышенной группе риска из-за того, что четверть клубов могут понижаться в классе каждый год.

В 30-м туре «Уфа» сыграет с «Рубином». Матч состоится в субботу, 21 мая. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Рубине. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ «Уфа» набрала 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Рубин» с 29 баллами располагается на 14-й позиции.