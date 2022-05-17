Нигматуллин: «Одоевский способный и перспективный вратарь»

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин оценил игру Ильи Лантратова («Химки») и Даниила Одоевского («Зенит»).

По информации «РБ Спорт», «Зенит» готов заплатить за вратаря «Химок» Илью Лантратова 3,5 миллиона евро.

— У «Зенита» вратарская позиция — одна из самых слабых линий в команде. Усиление, конечно, требуется. По Лантратову однозначно сказать нельзя, — цитирует Нигматуллин «РБ Спорт». — Он уверенно играет в «Химках», но играть в клубе, который борется за выживание, — одно дело, а выступать за команду, которая является лидером чемпионата, — совершенно другое. Цена ошибки в «Зените» очень высока, и обязательно надо выручать, даже если будет один опасный момент в игре. Вратарь петербуржцев должен быть высококлассным, стабильным и мастеровитым.

— Как вам Одоевский в качестве основного голкипера «Зенита»?

— Вратарь способный, перспективный, но делать на него ставку рискованно, поэтому нужен основной голкипер, который бы уверенно закрыл эту позицию.

В нынешнем сезоне Лантратов провел за «Химки» 29 матчей.