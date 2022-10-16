Генеральный директор «Спартака» Мележиков рассказал, чего ждет от дерби против ЦСКА
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, чего ждет от матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
— Чего ждете от матча?
— Дерби. Я ожидаю дерби.
— Будет великая победа?
— Я жду дерби. Полная самоотдача, борьба за каждый сантиметр поля.
— Что с Умяровым?
— У него травма.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября. Начало — в 20.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|0 : 3
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1
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