Генеральный директор «Спартака» Мележиков рассказал, чего ждет от дерби против ЦСКА

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, чего ждет от матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

— Чего ждете от матча?

— Дерби. Я ожидаю дерби.

— Будет великая победа?

— Я жду дерби. Полная самоотдача, борьба за каждый сантиметр поля.

— Что с Умяровым?

— У него травма.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября. Начало — в 20.00 по московскому времени.