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Семак: «Считаю, мы заслуженно победили в непростом матче»

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы команды в матче 13-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода (3:0).

«По счету может показаться, что достаточно легко было. На самом деле, игра была непростая. Хорошо, что мы смогли забить два мяча в первом тайме, но прекрасно понимали, что были случаи, когда «НН» проигрывал после первого тайма и по ходу второго возвращался в игру. У команды есть характер. Несмотря на то, что после третьего мяча отдали инициативу, местами играли не так активно, как хотелось бы. Тем не менее, считаю, мы заслуженно победили в непростом матче. Результат для нас положительный, будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака пресс-служба официального сайта клуба.

Сине-бело-голубые, набрав 33 очка, продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ. Команда из Нижнего Новгорода занимает 11-е место (13 очков).

24 октября команда Семака сыграет с «Сочи». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-16-sergey-semak-zasluzhenno-pobedili-v-neprostom-matche.htm

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Сергей Семак
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
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2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
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 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
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