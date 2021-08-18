Гендиректор «Спартака» указал на коррупционные риски в новой реформе лимита на легионеров

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал предложение РФС по отмене лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ.

«В клубе внимательно изучают последние предложения РФС по реформированию футбола. Многие идеи поддерживаем, например меры по мотивации клубов к развитию академий. Можем только приветствовать поощрительные выплаты академиям за игровое время воспитанника в чемпионате, сборной и топ-5 лигах. Это разумно», — цитирует Мележикова «РБК Спорт».

По словам гендиректора «Спартака», в тексте документа есть «неудачные моменты».

«В первую очередь речь об идее ввести качественные критерии для легионеров и при этом создать комиссию, которая будет принимать исключения, если легионер не попадает под критерии. Такая схема таит в себе коррупционные риски, потому что опять все будет решать человеческий фактор. Что это за комиссия? Кто определит ее состав?

У консультантов из Hypercube было здравое предложение использовать систему кнута и пряника — поощрять тех, кто будет развивать молодежь, и при этом облагать дополнительными выплатами тех, кто хочет использовать больше легионеров. Непонятно, почему решили уйти от этой модели. В обозначенные сроки «Спартак» сформулирует свою позицию и доведет ее в соответствующем порядке до руководства Лиги», — сказал Мележиков.

Напомним, что сейчас в РПЛ действует следующий лимит — «8+17» в заявке на сезон.

13 августа РФС разослал клубам Тинькофф РПЛ письма с предложениями по развитию футбола в России.