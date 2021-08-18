Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гендиректор «Спартака» указал на коррупционные риски в новой реформе лимита на легионеров

12:15
Евгений Мележиков. Фото Владимир Гердо, ТАСС
Евгений Мележиков. Фото Владимир Гердо, ТАСС
Теги:

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал предложение РФС по отмене лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ.

«В клубе внимательно изучают последние предложения РФС по реформированию футбола. Многие идеи поддерживаем, например меры по мотивации клубов к развитию академий. Можем только приветствовать поощрительные выплаты академиям за игровое время воспитанника в чемпионате, сборной и топ-5 лигах. Это разумно», — цитирует Мележикова «РБК Спорт».

По словам гендиректора «Спартака», в тексте документа есть «неудачные моменты».

«В первую очередь речь об идее ввести качественные критерии для легионеров и при этом создать комиссию, которая будет принимать исключения, если легионер не попадает под критерии. Такая схема таит в себе коррупционные риски, потому что опять все будет решать человеческий фактор. Что это за комиссия? Кто определит ее состав?

У консультантов из Hypercube было здравое предложение использовать систему кнута и пряника — поощрять тех, кто будет развивать молодежь, и при этом облагать дополнительными выплатами тех, кто хочет использовать больше легионеров. Непонятно, почему решили уйти от этой модели. В обозначенные сроки «Спартак» сформулирует свою позицию и доведет ее в соответствующем порядке до руководства Лиги», — сказал Мележиков.

Напомним, что сейчас в РПЛ действует следующий лимит — «8+17» в заявке на сезон.

13 августа РФС разослал клубам Тинькофф РПЛ письма с предложениями по развитию футбола в России.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/611cbd7d9a79470328195a47

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
В Минцифры объяснили порядок замены бумажного паспорта на смарт-карту
Троих полицейских задержали за угрозу подкинуть наркотики в Москве
Видео: Рудковская показала первые шаги младшего сына
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
2
Офсайд