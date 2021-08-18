Федор Щербаченко: «Кто сейчас в России вратарь номер один? Беленов»

Российский тренер «Минска» Федор Щербаченко прокомментировал решение «Зенита» не подписывать контракт с голкипером «Руха» Павлом Павлюченко и порассуждал на тему того, кто сейчас в России является первым номером среди вратарей.

«Думаю, в Белоруссии многие приятно удивились бы, если бы Павел стал игроком «Зенита». Слышал, что сумма трансфера должна была составить около 1 миллиона евро.

Однако сегодня в Белоруссии нет однозначного первого номера. В ведущих клубах часто проводится ротация на последнем рубеже, так что для сборной очевидного основного голкипера тоже нет. Понятно желание тренера вратарей «Зенита» Юрия Жевнова видеть в команде своего соотечественника (возможно, даже просто на перспективу), но такова сейчас объективная реальность.

Кстати, на мой взгляд, в России примерно такая же ситуация с голкиперами. Все гадают: кто же будет первым номером во время сентябрьских матчей?

Не скрою, был удивлен, когда и прежний тренерский штаб национальной команды, и нынешний не вызывали Александра Беленова из «Уфы». Считаю его самым стабильным и самым эффективным вратарем РПЛ. По многим показателям он превосходит своих коллег.

При отсутствии Игоря Акинфеева именно Беленов мог бы на 80-90 процентов стать основным голкипером сборной. Конечно, я не имею права навязывать свое мнение, однако разговаривал со своими коллегами, и они однозначно сходятся во мнении, что именно Александр должен защищать ворота национальной команды. Не нужно смотреть на его возраст — 34 года. Считаю, это как раз преимущество, а не минус.

Если «Зенит» находится в поиске вратаря, то почему бы питерцам не обратить внимание именно на Сашу? Но это, повторяю, сугубо мое мнение».

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