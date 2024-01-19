Гендиректор «Пари НН»: «Считаю Дзюбу великим футболистом по меркам страны»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Представляете «Пари НН», если бы зимой удалось договориться с Артемом Дзюбой? Вполне. Считаю его великим футболистом по меркам страны. Если бы он защищал наши цвета, только бы выиграли от этого», — приводит слова Мелика-Гусейнова RT.

В текущем сезоне 35-летний россиянин провел 20 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.