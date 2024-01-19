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Гендиректор «Пари НН»: «Считаю Дзюбу великим футболистом по меркам страны»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Представляете «Пари НН», если бы зимой удалось договориться с Артемом Дзюбой? Вполне. Считаю его великим футболистом по меркам страны. Если бы он защищал наши цвета, только бы выиграли от этого», — приводит слова Мелика-Гусейнова RT.

В текущем сезоне 35-летний россиянин провел 20 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1260148-pari-nn-melik-guseinov-dzyub
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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