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Сегодня, 10:15

Марадишвили ответил на вопрос об интересе «Балтики» и «Урала»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» рассказал об интересе со стороны «Балтики» и «Урала».

«От «Урала» давно был, около полугода уже. Но не договорились по определенным вещам. Виктору Михайловичу [Гончаренко] огромное спасибо за поддержку, мы с ним на связи. Он всегда хорошо работал с молодыми футболистами. Что касается, «Балтики», то с Сергеем Николаевичем [Игнашевичем] тоже общались. За пару дней до перехода созвонились, но я сказал, что уже с «Пари НН» все решилось. Пожелали друг другу удачи. Он очень сильный тренер и хороший человек», — сказал Марадишвили «СЭ».

Марадишвили выступает за «Локомотив» с сентября 2021 года. В декабре 2023-го полузащитник перешел в «Пари НН» на правах аренды.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей за «Локомотив», в которых забил один гол.

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Константин Марадишвили
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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