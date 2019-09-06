Газзаев уверен, что Кокорин и Мамаев после освобождения по УДО вернутся в большой футбол

Экс-главный тренер сборной России и ЦСКА, замглавы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев высказал мнение, что Александр Кокорин и Павел Мамаев вернутся в большой футбол. По его словам, у футболистов есть серьезная мотивация, чтобы доказать свою профпригодность.

В пятницу Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорина и Мамаева, осужденных за драки в Москве.

— Я абсолютно уверен, что они вернутся в большой футбол, тем более у них сейчас двойные мотивация и стимул, чтобы доказать и показать свою профессиональную пригодность, — сказал приводит РИА «Новости» слова Газзаева. — Они полностью ощутили на себе систему уголовного наказания. Я думаю, что у них сегодня будет огромное стремление вернуться в большой спорт, чтобы показать свое мастерство. Поздравляю их с освобождением и надеюсь, что они еще принесут пользу футболу.

Газзаев отметил, что если бы сегодня был действующим тренером, он бы взял Кокорина и Мамаева в свою команду.