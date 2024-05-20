Балахнин: «Комличенко уже давно не в форме, а Голенков явно сдал»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о текущей форме нападающих клуба Николая Комличенко и Егора Голенкова.

«Комличенко уже давно не форме, поэтому он весной и не попадает в состав. А Голенков явно сдал после зимы, туров пять-шесть назад он был намного интереснее, мобильнее и острее. Но Голенков изначально не рассматривался как человек, который может в одиночку что-то решить. Голенков показывает себя в полной мере, когда его снабжают мячами, когда на него идет много фланговых передач», — цитирует Балахнина Legalbet.

В текущем сезоне 28-летний Комличенко принял участие в 30 матчах «Ростова» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

На счету 24-летнего Голенкова 9 забитых мячей и 7 голевых передач в 38 сыгранных встречах за желто-синих.