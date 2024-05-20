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Тарханов — о будущем Морено в «Сочи»: «Роберт согласился с условиями и готов поработать с русскими футболистами»

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Российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос «СЭ» о будущем Роберта Морено в «Сочи».

18 мая испанский специалист сообщил о том, что подписал трехлетний контракт с южанами.

«Клуб и тренер уже договорились о продлении контракта. Задача для Морено на новый сезон — вывести «Сочи» в РПЛ. Ему нужно создать хорошую команду, тем более должно быть много русских футболистов. Роберт согласился с условиями и готов поработать с русскими футболистами», — сказал Тарханов «СЭ».

46-летний Морено стал главным тренером «Сочи» в декабре 2023 года. Под его руководством команда одержала 2 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Монако», «Гранаду» и сборную Испании.

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Александр Тарханов
Роберт Морено
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3
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4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
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 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
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11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
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 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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