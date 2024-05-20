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Лоза — об уходе Джикии из «Спартака»: «Семь лет — большой срок. Настоящий капитан!»

Зарина Халимхонова
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Певец, композитор и болельщик «Спартака» Юрий Лоза в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход капитана красно-белых Георгия Джикии из команды.

«Все когда-нибудь уходят. Георгий последнее время был не в самой лучшей форме. Возраст тоже берет свое. Нет людей, которые всегда были в форме и на пике своих возможностей. Не могу оценивать деятельность руководства «Спартака», чтобы рассуждать, почему клуб так прощается с капитанами. Человек семь лет играл в «Спартаке»! Это большой срок. Настоящий капитан! У нас мало тех футболистов, кто задерживается в клубах на такой долгий срок», — сказал Лоза «СЭ».

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; качают Георгия Джикию после матча с &laquo;Рубином&raquo;. «Время покажет, каким я был спартаковцем». Прощальное интервью Джикии

18 мая стало известно, что 30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок выступает за столичный клуб с января 2017 года. Всего за красно-белых он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой защитник стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
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Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
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 23 1 4
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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