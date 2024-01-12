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Сегодня, 18:16

Билялетдинов поделился мнением, может ли Глушаков усилить «Ростов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, может ли экс-хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков усилить «Ростов».

«Мастерство никуда не делось, но надо понять, отвечает ли он требованиям тренерского штаба. Нужно учитывать возраст, физическое состояние и видение самого Карпина. Для Валерия Георгиевича важно, чтобы футболист был в хороших физических кондициях. Если Глушаков готовился, тренировался, то может помочь «Ростову» во второй части чемпионата. Даже если Дениса и захотят подписать, то, скорее всего, предложат контракт до конца сезона. Насколько вероятно возвращение Глушакова в РПЛ? Вопрос подготовки. Мастерство есть. Если хорошо покажет себя на сборах, то почему бы и нет. Более возрастные футболисты же играют», — приводит слова Билялетдинова «Спорт День за Днем».

Ранее Глушаков рассказал «СЭ» о прохождении медосмотра вместе с «Ростовом». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге за костромской «Спартак» и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bilyaletdinov-esli-rostov-podpishet-glushakova-to-predlozhit-kontrakt-do-leta-
Денис Глушаков
Динияр Билялетдинов
Футбол
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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