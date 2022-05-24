Газизов будет продолжать доказывать, что 18 команд в РПЛ — это правильно

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение исполкома РФС не расширять лигу до 18 команд.

«Вышестоящая организация приняла решение, оно не обсуждается, это для нас закон, — цитирует Газизова ТАСС. — Могу сказать, что в течение трех последних лет лига голосует за расширение. Мне кажется, что сейчас был уникальный случай это сделать. Я и дальше буду продолжать работать в этом направлении и доказывать, что 18 команд в чемпионате России — это правильно и нормально».

Во вторник, 24 мая, исполком РФС принял решение сохранит действующий формат РПЛ в следующем сезоне. Турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.

Таким образом, по итогам сезона-2021/22 «Рубин» и «Арсенал» напрямую вылетают в ФНЛ, а «Торпедо» и «Факел» поднимутся в РПЛ. В стыковых матчах сыграют «Уфа» — «Оренбург», «Химки» — «СКА-Хабаровск».