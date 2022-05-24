Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение исполкома РФС сохранить действующий состав участников РПЛ.

«В принципе, всегда было 16 команд, все нормально. Вообще с 18 клубами РПЛ была бы интереснее. Но в нынешней ситуации не уверен, что РПЛ стала бы лучше с таким расширением. Сложно сказать. Лучше 16 хороших команд, чем 18 не самого высокого уровня», — сказал Ананидзе «СЭ».

РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял во вторник, 24 мая, исполком Российского футбольного союза (РФС).