Гасилин назвал невнятной игру «Краснодара» после рестарта РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с «СЭ» оценил игру «Краснодара» после рестарта РПЛ.

— Впереди Кубок России: «Краснодар» еще может отыграться в матче с ЦСКА?

— Мы уже точно должны говорить о том, что у «Краснодара» Мусаева проблема, когда команда выходит после паузы. Неважно, летняя или зимняя, мы видим, что команда недобирает очков, футбол показывает невнятного качества.

Плюс скамейка слишком короткая. Ее не хватает. Если так продолжат играть, будет очень тяжело. Вдобавок первый провальный матч с ЦСКА...

Против «Сочи» тяжелый матч: играли хорошо, свои моменты не забили, в конце могли недобрать два очка.

В матче с «Рубином» кто-то скажет про фактор погоды. Но казанцам это не помешало, причем сыграть лучше, чем «Краснодар», — сказал Гасилин.

Ответная игра полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 17 марта на «Ozon Арене», начало — в 19.30 по московскому времени. Первая встреча состоялась 4 марта в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 3:1.