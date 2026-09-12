«Зенит» — «Локомотив»: гол гостей засчитан ошибочно — не зафиксирован фол в атаке

На 18-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» судья Никита Новиков ошибочно не зафиксировал фол железнодорожников в атаке и засчитал их гол. Видеоассистенты Артур Федоров и Евгений Буланов ошибочно не вмешались в действия арбитра.



В том эпизоде Илья Еремеев пошел в подкат и ударил ногой Вильмара Барриоса. Действия футболиста «Локомотива» нельзя считать чистым отбором мяча или столкновением игроков по инерции — он именно ударил зенитовца.

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Это нарушение правил. Фол произошел в начале атакующей фазы. Видеоарбитры должны были рекомендовать Новикову посмотреть повторы на мониторе у поля и отменить взятие ворот. За безрассудство Еремеева также следовало наказать предупреждением.