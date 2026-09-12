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Сегодня, 18:10
«Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 8-го тура чемпионата России.
«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Игра завершилась со счетом 2:1. «Зенит» набрал 15 очков и поднялся на третье место. «Локомотив» с 6 очками — на 13-й строчке.
90+3-я минута. До удара не дошло после серии навесов от «Локомотива». Адамов размеренно ввел мяч в игру.
90+2-я минута. Пиняев решился на удар издали. Угловой заработал «Локо». Митрюшкин побежал в штрафную «Зенита».
87-я минута. Соболев разводит руками — обоюдная борьба с Морозовым закончилась фолом со стороны форварда «Зенита».
85-я минута. Комличенко ткнул мяч в сторону ворот. Мешал ему Алип, поэтому удар вышел совсем слабым.
81-я минута. У «Локомотива» Фассон уступил место Ракову. Чуть ранее Пиняев вышел вместо Бакаева.
80-я минута. У «Зенита» на поле вышли Дуглас Сантос и Кондаков, заменив Глушенкова и Джона Джона.
76-я минута. Игрок «Локомотива» Морозов и игрок «Зенита» Алип получили желтые карточки с разницей в минуту.
75-я минута. Джон Джон стрельнул на трибуны. Ударов у «Зенита» прибавилось кратно во втором тайме.
«Зенит» вышел вперед в матче с «Локомотивом»
70-я минута. ГОЛ! Луис Энрике на широком шаге убежал один на один и прокинул мимо Митрюшкина — 2:1.
61-я минута. Комличенко очень неплохо приложился к мячу со штрафного. Впрочем, Адамов все контролировал.
59-я минута. Соболев толкнул Фассона в Митрюшкина, когда вратарь «Локо» подпрыгнул за мячом. Бразилец упал.
55-я минута. Бакаев в следующей атаке провели Адамова ударом в ближний угол. Кипер «Зенита» на месте.
«Зенит» сравнял счет в матче с «Локомотивом»
47-я минута. ГОЛ! Серия отскоков после удара Глушенкова и Андраде остался один во вратарской, откуда переправил мяч в угол — 1:1.
44-я минута. Соболев развернулся и пробил в дальний угол. Мимо ворот. Усилил давление «Зенит» в концовке тайма.
42-я минута. Глушенков остался один после навеса Луиса Энрике, удар Максима получился неточным, но было близко.
36-я минута. Очевидны проблемы «Зенита» в атаке. Организованно обороняется «Локомотив». Явных голевых моментов у хозяев пока не было.
27-я минута. Серия безадресных навесов в штрафную «Локомотива». Луис Энрике пытался найти Джона.
24-я минута. Луис Энрике пофинтил на фланге и пробил, находясь в штрафной. Далековато от штанги полетел мяч.
«Локомотив» вышел вперед в матче с «Зенитом»
18-я минута. ГОЛ! Руденко получил мяч на углу штрафной и вторым касанием попал в дальний угол.
12-я минута. Глушенков допустил потерю, пытался ловко обойти соперника и войти в штрафную — не вышло.
10-я минута. У «Зенита» инициатива в первые минуты матча. Митрюшкин с мячом, после отскока от Соболева.
4-я минута. Андраде откликнулся на навес Джона. Плотный, но неточный удар получился у защитника.
3-я минута. Бабкин в верховой борьбе задел мяч локтем. Судья после консультации с ВАР не увидел фола.
Стартовый состав «Локомотива»
«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Бабкин, Титков, Еремеев, Руденко, Бакаев, Комличенко.
Запасные: Веселов, Лантратов, Погостнов, Белотелов, Чевардин, Коваленко, Годяев, Мостовой, Щетинин, Пиняев, Раков, Голубев.
Стартовый состав «Зенита»
«Зенит»: Адамов, Вега, Дивеев, Алип, Андраде, Барриос, Карпукас, Джон Джон, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.
Запасные: Москвичев, Одоевский, Дуглас Сантос, Караваев, Нино, Волков, Ерохин, Мусаев, Кондаков, Фелипе Аугусто.
«Зенит» — «Локомотив»: личные встречи
В прошлом сезоне команды провели два матча в РПЛ. 1 ноября 2025 года «Зенит» победил в Санкт-Петербурге со счетом 2:0, а 22 апреля 2026-го встреча в Москве завершилась нулевой ничьей.
Петербургская команда не проигрывает «Локомотиву» в чемпионате с декабря 2023 года. Тогда железнодорожники победили дома со счетом 3:1.
«Локомотив»: форма на старте чемпионата
Железнодорожники начали сезон без побед в шести турах. Команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1), «Акроном» (0:0) и «Оренбургом» (1:1), а также потерпела поражения от «Ростова» (0:1), ЦСКА (2:3) и «Динамо» (0:1). Первые три очка «Локомотив» набрал только в 7-м туре, победив «Балтику» — 1:0.
«Зенит»: форма на старте чемпионата
Команда Сергея Семака после семи туров одержала четыре победы и потерпела три поражения при разнице мячей 14:6. Все три поражения петербуржцев пришлись на матчи с московскими командами: «Родиной» (1:2), «Спартаком» (0:2) и ЦСКА (1:2). При этом «Зенит» разгромил «Динамо» (3:0).
Лучшим бомбардиром чемпионата после семи туров является нападающий «Зенита» Александр Соболев, забивший шесть мячей. Максим Глушенков с пятью голами идет вторым.
Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив»
В прямом эфире матч покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и платный телеканал «Матч Премьер». За ходом встречи «Зенит» — «Локомотив» можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».
Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Локомотив»
Матч «Зенита» и «Локомотива» состоится в субботу, 12 сентября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16.15 мск.
В субботу, 12 сентября, «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 8-м туре Российской премьер-лиги. Матч пройдет в Санкт-Петербурге.
В 7-м туре «Зенит» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 1:2. Александр Соболев на 84-й минуте сравнял счет, однако на 90+8-й Иван Обляков принес армейцам победу. Для петербуржцев это поражение стало третьим в чемпионате. «Локомотив», напротив, в прошлом туре одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ. Железнодорожники на выезде обыграли «Балтику» (1:0) благодаря голу Андрея Мостового на 85-й минуте. Полузащитник отличился в дебютной встрече за москвичей после перехода в аренду из «Зенита».
После семи туров «Зенит» набрал 12 очков и занимает пятое место в таблице. «Локомотив» с 6 очками располагается на 13-й строчке.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — «Локомотив». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0