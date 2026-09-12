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Зенит — Локомотив: смотреть бесплатно матч чемпионата России в прямом эфире — онлайн текстовая трансляция и результат 12 сентября 2026

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Сегодня, 18:10

«Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 8-го тура чемпионата России.

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18:11

«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Игра завершилась со счетом 2:1. «Зенит» набрал 15 очков и поднялся на третье место. «Локомотив» с 6 очками — на 13-й строчке.

18:10

«Зенит» обыграл «Локомотив» в 8-м туре Российской премьер-лиги.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

18:10

90+3-я минута. До удара не дошло после серии навесов от «Локомотива». Адамов размеренно ввел мяч в игру.

18:09

90+2-я минута. Пиняев решился на удар издали. Угловой заработал «Локо». Митрюшкин побежал в штрафную «Зенита».

18:07

90-я минута. Три минуты добавил судья ко второму тайму.

18:06

89-я минута. Фелипе Аугусто заменил Соболевва.

18:04

87-я минута. Соболев разводит руками — обоюдная борьба с Морозовым закончилась фолом со стороны форварда «Зенита».

18:02

85-я минута. Комличенко ткнул мяч в сторону ворот. Мешал ему Алип, поэтому удар вышел совсем слабым.

18:00

83-я минута. А вот и Мостовой появился. Титкова заменил вингер «Локомотива».

17:57

81-я минута. У «Локомотива» Фассон уступил место Ракову. Чуть ранее Пиняев вышел вместо Бакаева.

17:57

80-я минута. У «Зенита» на поле вышли Дуглас Сантос и Кондаков, заменив Глушенкова и Джона Джона.

17:54

76-я минута. Игрок «Локомотива» Морозов и игрок «Зенита» Алип получили желтые карточки с разницей в минуту.

17:53

75-я минута. Джон Джон стрельнул на трибуны. Ударов у «Зенита» прибавилось кратно во втором тайме.

17:49

74-я минута. Руденко нанес неточным удар из-за пределов штрафной.

17:47

«Зенит» вышел вперед в матче с «Локомотивом»

70-я минута. ГОЛ! Луис Энрике на широком шаге убежал один на один и прокинул мимо Митрюшкина — 2:1.

17:43

66-я минута. Глушенков прострелил вдоль вратарской. Соболев был далековато от мяча.

17:42

65-я минута. Педро и Караваев заменили Андраде и Карпукаса.

17:40

63-я минута. 10:2 — статистика по голевым моментам в пользу «Зенита» по данным РПЛ.

17:38

61-я минута. Комличенко очень неплохо приложился к мячу со штрафного. Впрочем, Адамов все контролировал.

17:36

59-я минута. Соболев толкнул Фассона в Митрюшкина, когда вратарь «Локо» подпрыгнул за мячом. Бразилец упал.

17:32

55-я минута. Бакаев в следующей атаке провели Адамова ударом в ближний угол. Кипер «Зенита» на месте.

17:31

54-я минута. Соболев тянулся к мячу после навеса справа, но нанести удар по сути не вышло.

17:28

51-я минута. Аналогичная атака у «Зенита». Удар наносил Глушенков. Митрюшкин выручил.

17:27

49-я минута. Титков пробивал из убойной позиции. Адамов отразил удар ногой.

17:24

«Зенит» сравнял счет в матче с «Локомотивом»

47-я минута. ГОЛ! Серия отскоков после удара Глушенкова и Андраде остался один во вратарской, откуда переправил мяч в угол — 1:1.

17:23

46-я минута. Начался второй тайм.

17:06

45+1-я минута. Истекла одна добавленная минута. Перерыв.

17:06

45+1-я минута. Глушенков после скидки Соболева исполнил удар низом. Митрюшкин выручил.

17:05

44-я минута. Соболев развернулся и пробил в дальний угол. Мимо ворот. Усилил давление «Зенит» в концовке тайма.

17:02

42-я минута. Глушенков остался один после навеса Луиса Энрике, удар Максима получился неточным, но было близко.

16:59

39-я минута. Бакаев толкнул сзади Глушенкова. Фол фиксирует судья.

16:55

36-я минута. Очевидны проблемы «Зенита» в атаке. Организованно обороняется «Локомотив». Явных голевых моментов у хозяев пока не было.

16:54

34-я минута. Дивеев пострадал после подката Руденко. Хромает защитник «Зенита».

16:51

30-я минута. Соболев выиграл борьбу на верху, но на скидку никто не вышел.

16:46

27-я минута. Серия безадресных навесов в штрафную «Локомотива». Луис Энрике пытался найти Джона.

16:44

24-я минута. Луис Энрике пофинтил на фланге и пробил, находясь в штрафной. Далековато от штанги полетел мяч.

16:39

20-я минута. Судья выслушал ВАР и не фиксирует нарушения правил. «Локомотив» ведет в счете.

16:39

19-я минута. Еремеев задел Барриоса в моменте с голом. Ждем решения арбитра Новикова.

16:38

«Локомотив» вышел вперед в матче с «Зенитом»

18-я минута. ГОЛ! Руденко получил мяч на углу штрафной и вторым касанием попал в дальний угол.

16:36

16-я минута. «Локомотив» владеет мячом, но без продвижения вглубь.

16:33

12-я минута. Глушенков допустил потерю, пытался ловко обойти соперника и войти в штрафную — не вышло.

16:30

10-я минута. У «Зенита» инициатива в первые минуты матча. Митрюшкин с мячом, после отскока от Соболева.

16:26

7-я минута. Луис Энрике получил удар сзади от Фассона. Мяч пока не покидает центр поля.

16:24

4-я минута. Андраде откликнулся на навес Джона. Плотный, но неточный удар получился у защитника.

16:23

3-я минута. Бабкин в верховой борьбе задел мяч локтем. Судья после консультации с ВАР не увидел фола.

16:22

3-я минута. Угловой заработал «Зенит». Джон Джон у мяча.

16:20

Матч «Зенит» — «Локомотив» начался

1-я минута. Поехали!

15:16

Стартовый состав «Локомотива»

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Бабкин, Титков, Еремеев, Руденко, Бакаев, Комличенко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Погостнов, Белотелов, Чевардин, Коваленко, Годяев, Мостовой, Щетинин, Пиняев, Раков, Голубев.

15:15

Стартовый состав «Зенита»

«Зенит»: Адамов, Вега, Дивеев, Алип, Андраде, Барриос, Карпукас, Джон Джон, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

Запасные: Москвичев, Одоевский, Дуглас Сантос, Караваев, Нино, Волков, Ерохин, Мусаев, Кондаков, Фелипе Аугусто.

10:50

«Зенит» — «Локомотив»: личные встречи

В прошлом сезоне команды провели два матча в РПЛ. 1 ноября 2025 года «Зенит» победил в Санкт-Петербурге со счетом 2:0, а 22 апреля 2026-го встреча в Москве завершилась нулевой ничьей.

Петербургская команда не проигрывает «Локомотиву» в чемпионате с декабря 2023 года. Тогда железнодорожники победили дома со счетом 3:1.

10:40

«Локомотив»: форма на старте чемпионата

Железнодорожники начали сезон без побед в шести турах. Команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1), «Акроном» (0:0) и «Оренбургом» (1:1), а также потерпела поражения от «Ростова» (0:1), ЦСКА (2:3) и «Динамо» (0:1). Первые три очка «Локомотив» набрал только в 7-м туре, победив «Балтику» — 1:0.

10:30

«Зенит»: форма на старте чемпионата

Команда Сергея Семака после семи туров одержала четыре победы и потерпела три поражения при разнице мячей 14:6. Все три поражения петербуржцев пришлись на матчи с московскими командами: «Родиной» (1:2), «Спартаком» (0:2) и ЦСКА (1:2). При этом «Зенит» разгромил «Динамо» (3:0).

Лучшим бомбардиром чемпионата после семи туров является нападающий «Зенита» Александр Соболев, забивший шесть мячей. Максим Глушенков с пятью голами идет вторым.

10:20

Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив»

В прямом эфире матч покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и платный телеканал «Матч Премьер». За ходом встречи «Зенит» — «Локомотив» можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

10:10

Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Локомотив»

Матч «Зенита» и «Локомотива» состоится в субботу, 12 сентября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16.15 мск.

10:00

В субботу, 12 сентября, «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 8-м туре Российской премьер-лиги. Матч пройдет в Санкт-Петербурге.

В 7-м туре «Зенит» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 1:2. Александр Соболев на 84-й минуте сравнял счет, однако на 90+8-й Иван Обляков принес армейцам победу. Для петербуржцев это поражение стало третьим в чемпионате. «Локомотив», напротив, в прошлом туре одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ. Железнодорожники на выезде обыграли «Балтику» (1:0) благодаря голу Андрея Мостового на 85-й минуте. Полузащитник отличился в дебютной встрече за москвичей после перехода в аренду из «Зенита».

После семи туров «Зенит» набрал 12 очков и занимает пятое место в таблице. «Локомотив» с 6 очками располагается на 13-й строчке.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — «Локомотив». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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