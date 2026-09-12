«Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» — «Локомотив»: личные встречи

В прошлом сезоне команды провели два матча в РПЛ. 1 ноября 2025 года «Зенит» победил в Санкт-Петербурге со счетом 2:0, а 22 апреля 2026-го встреча в Москве завершилась нулевой ничьей.

Петербургская команда не проигрывает «Локомотиву» в чемпионате с декабря 2023 года. Тогда железнодорожники победили дома со счетом 3:1.