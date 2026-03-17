Эмери назвал Дзюбу очень хорошим человеком

Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери, сейчас возглавляющий «Астон Виллу», поделился мнением о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе, с которым работал в московской команде.

«Он был фантастическим игроком и очень хорошим человеком», — приводит слова Эмери Sport24.

Испанец возглавлял «Спартак» с июля по ноябрь 2012 года. Под его руководством команда провела 26 матчей и одержала 12 побед. После разгрома от «Динамо» (1:5) Дзюба назвал Эмери тренеришкой, а испанца уволили.

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